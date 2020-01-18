«Пострадала польская культура» — В МИД Польши заявили, что в РФ находятся реквизированные произведения искусства

В России находятся произведения искусства, которые были забраны у Польши во время Второй мировой войны. Об этом 18 января МИД Польши заявил в Twitter.
«В результате действий СССР пострадала польская культура. Подразделения НКВД (Народный комиссариат внутренних дел, впоследствии преобразован в МВД. – «ГОРДОН») реквизировали произведения искусства – многие из них до сих пор находятся в России. Красная Армия и НКВД во многих случаях уничтожали и конфисковывали то, что немцы не смогли похитить или сжечь», – сказано в твите.
Польские дипломаты также разместили фотографии картин, которые были забраны у Польши и до сих пор находятся в РФ. Среди них, в частности, «Девочка с голубем» Антуана Пэна и «Мадонна Глоговска» Лукаса Кранаха-старшего.
Na skutek dzia * a * #ZSRS ucierpia * a polska kultura.
Oddzia * y NKWD rekwirowa * y dzie * a sztuki — wiele z nich do dzi * znajduje si * w .
Armia Czerwona i NKWD w wielu wypadkach niszczy * y i konfiskowa * y to, czego nie uda * o si * zrabowa * lub spali * Niemcom.#wyzwolenieBEZwolno * ci pic.twitter.com/RisDUfrkdo
— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP * (@MSZ_RP) January 18, 2020
1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу началась Вторая мировая война. Тогда часть Польши занял и Советский Союз. Под оккупацией СССР оказалось 52% территорий Польши.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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