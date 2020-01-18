Мнение: памяти Леонида Ильича

18.01.2020, 21:50, Разное

  Хорошее время было, полное стабильности. Задержек с зарплатой не было, мы все ходили на работу с шуткой: “Правительство делает вид, что нам платит, а мы делаем вид, что работаем" и возвращались домой с сознанием выполненого долга.
  Если кому-то чего-то не хватало, то находили знакомых, у которых это было.

 Приворовывали, но только по чину и без всяких газетных скандалов — что охраняешь, то и имеешь. Охраняешь гвозди — имеешь гвозди, являешься зятем генсека и заммин МВД — берешь хлопок вместо борзых щенков.
  Если недовольные стабильностью и появлялись, то их не расстреливали, а просто сажали в психушку или на историческую родину (кого в Сибирь, кого в Израиль).
  На запад не ездили, но прекрасно знали,  что там люди живут плохо и от зависти  постоянно пакостят нам. В войнах иногда приходилось участвовать, но всегда по законной просьбе и без всяких жертв.
  Все нас любили, а те, кто не любили — боялись, что одно и тоже. Мир был правильным, полярным и стабильным настолько, что Леонид Ильич смог принять ноябрьский парад практически уже на том свете.
  Так что есть о чем вспомнить и памянуть добрым словом Владимира Владимировича!

Источник: Теория элит



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Последнее:   Хорошее время было, полное стабильности. Задержек с зарплатой не было, мы все ходили на работу с шуткой: “Правительство делает вид, что нам платит, а мы делаем вид, что работаем" и возвращались домой с сознанием выполненого долга.   Если кому-то чего-то не хватало, то находили знакомых, у которых это было.  Приворовывали, но только по чину […]

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