Мнение: памяти Леонида Ильича

Хорошее время было, полное стабильности. Задержек с зарплатой не было, мы все ходили на работу с шуткой: “Правительство делает вид, что нам платит, а мы делаем вид, что работаем" и возвращались домой с сознанием выполненого долга.

Если кому-то чего-то не хватало, то находили знакомых, у которых это было.

Приворовывали, но только по чину и без всяких газетных скандалов — что охраняешь, то и имеешь. Охраняешь гвозди — имеешь гвозди, являешься зятем генсека и заммин МВД — берешь хлопок вместо борзых щенков.

Если недовольные стабильностью и появлялись, то их не расстреливали, а просто сажали в психушку или на историческую родину (кого в Сибирь, кого в Израиль).

На запад не ездили, но прекрасно знали, что там люди живут плохо и от зависти постоянно пакостят нам. В войнах иногда приходилось участвовать, но всегда по законной просьбе и без всяких жертв.

Все нас любили, а те, кто не любили — боялись, что одно и тоже. Мир был правильным, полярным и стабильным настолько, что Леонид Ильич смог принять ноябрьский парад практически уже на том свете.

Так что есть о чем вспомнить и памянуть добрым словом Владимира Владимировича!

Источник: Теория элит

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Последнее: Хорошее время было, полное стабильности. Задержек с зарплатой не было, мы все ходили на работу с шуткой: “Правительство делает вид, что нам платит, а мы делаем вид, что работаем" и возвращались домой с сознанием выполненого долга. Если кому-то чего-то не хватало, то находили знакомых, у которых это было. Приворовывали, но только по чину […]