Эксперты перечислили способы ухода за автомобилем во время слякоти

При повышенной влажности, дождях и мокром снеге уход за автомобилем и его эксплуатация усложняются. Эксперты рассказали, каким образом можно сохранить машину в хорошем состоянии при таких погодных условиях.

В период межсезонья особенно важно следить за наличием грязи на колесах. Увидев её, необходимо сразу же избавиться от этой проблемы, причём обычная мойка не всегда помогает, лучше всего снять колёса и промыть их отдельно. Эксперт отметил, что это положительно повлияет на работу подвески. Щетки стеклоочистителей нуждаются в своевременной замене: например, при неплотном прилегании к стеклу преломление за счёт водяного слоя усложнит обзор водителям. В идеале, стеклоочиститель должен двигаться свободно, не оставляя не стекле разводов или полос.

Не менее важно следить и за лакокрасочным покрытием: мелкие повреждения кузова необходимо как можно быстрее покрывать воском или нанести нанопокрытие. Водитель также должен своевременно заливать незамерзающую жидкость, отметили специалисты. В заключение они советуют чаще проверять наличие грязи под капотом транспортного средства.

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Последнее: При повышенной влажности, дождях и мокром снеге уход за автомобилем и его эксплуатация усложняются. Эксперты рассказали, каким образом можно сохранить машину в хорошем состоянии при таких погодных условиях. В период межсезонья особенно важно следить за наличием грязи на колесах. Увидев её, необходимо сразу же избавиться от этой проблемы, причём обычная мойка не всегда помогает, лучше […]