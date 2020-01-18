Американские ученые назвали полезные во время химиотерапии продукты

Американские исследователи назвали полезные во время химиотерапии продукты. Особое внимание необходимо обратить на профилактику тошноты и рвоты как побочных реакций во время введения противоопухолевых препаратов.
Химиотерапия, являясь основной методикой лечения онкологических заболеваний, вместе с тем считается наиболее токсичным его видом. Применение препаратов, уничтожающих и подавляющих рост злокачественных клеток, способно вызвать у пациента тошноту и рвоту. Для их предотвращения используются как лекарственные средства, так и специальные диетические мероприятия. Необходимо принимать пищу небольшими порциями, не рекомендуется употреблять жареные и жирные блюда, цельное молоко. Не следует пить много жидкости и принимать пищу непосредственно перед введением препаратов. Кислые продукты лимоны, клюква помогают облегчить состояние тошноты и предупредить рвоту.
В период между курсами часто наблюдаются побочные симптомы, среди них частым является снижение аппетита, поэтому выбор продуктов является очень важным. Овсяная каша, например, не только насыщает ослабленный организм, но и помогает наладить работу ЖКТ. А при повреждении слизистой полости рта, которое считается одним из наиболее мучительных и часто встречающихся осложнений, такое блюдо, наряду с вареными яйцами, может стать основным в питании онкобольного. Специалисты рекомендуют употреблять плоды авокадо, которые не только насыщают человека, но и повышают защитные функции организма. Полезны и орехи, особенно американские эксперты выделяют миндаль за счет высокого содержания в нем цинка, повышающего активность клеток, борющихся со злокачественными новообразованиями.
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