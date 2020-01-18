Наука: Бактерии приобретают устойчивость даже к спирту

Резистентные бактерии продолжают приобретать новые способности. Последние исследования показали, что теперь они научились приспосабливаться к санитайзерам и комплексным антисептикам, которые использует больничный персонал для обработки рук.

Как выяснили ученые из Мельбурнского университета, в течение последних 20 лет микроорганизмы стали в 10 раз устойчивее к спирту, который входит в состав таких антисептиков.

Одни те же антисептические средства для обработки рук используются в больницах уже несколько десятилетий, поэтому их состав в настоящее время уже устарел. Раньше специалисты полагали, что специальные жидкости могут остановить распространение опасных микробов, особенно ванкомицин-резистентных энтерококк (vancomycin resistant Enterococcus faecium, VRE Efm) и метициллин-резистентный золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus).

«Супербактерии» – это микроорганизмы, которые смогли выработать устойчивость к антимикробным препаратам. В последнее два десятилетия они стали одним из главных поводов для беспокойства медицинского сообщества. Проблема антимикробной резистентности становится глобальной. Микробы, как и все живые существа, адаптируются к меняющейся среде. Из-за этого эффективность существующих антибиотиков исчерпывается, а разработка новых занимает много времени и стоит очень дорого.

По данным ВОЗ, в числе самых распространенных резистентных бактерий значатся:

Метициллин-резистентный золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus, MRSA)

Ванкомицин-резистентный энтерококк (Enterococcus faecium)

Кишечная палочка (Escherichia coli), резистентная к цефалоспоринам 3-го поколения

Клебсиелла пневмония (Klebsiella pneumoniae), резистентная к цефалоспоринам 3-го поколения

Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa), резистентная к карбапенемам

Несмотря на то, что эти микроорганизмы развили устойчивость к антибиотикам, ученые полагали, что они все же не смогут приспособиться к спирту, так как он мгновенно повреждает внешние мембраны микробов.

Команда ученых из Мельбурнского университета под руководством профессора Тимоти Стайнера (Timothy Stinear) протестировали на устойчивость к спирту 139 видов больничных штаммов Enterococcus faecium, взятых в период с 1997 по 2015 год. Оказалось, что штаммы бактерий, отобранных для эксперимента после 2010 года, в 10 раз устойчивее к спиртовым растворам, чем их более ранние образцы. К тому же ученые выяснили, что «современные» штаммы Enterococcus faecium успешно сопротивлялись даже 70% раствору изопропилового спирта.

Эксперты предположили, что это произошло из-за накопления мутаций, модифицирующих гены Enterococcus faecium таким образом, что изопропиловый спирт, как и другие спирты, стали принимать участие в собственном метаболизме бактерий. Ученые считают, что необходимо срочно выработать другие методы антисептической обработки рук в больницах, так как Enterococcus faecium является чрезвычайно опасной инфекцией, устойчивой к антибиотикам последнего поколения, и по меньшей мере половина пациентов, инфицированных такими резистентными штаммами, погибает.

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Последнее: Резистентные бактерии продолжают приобретать новые способности. Последние исследования показали, что теперь они научились приспосабливаться к санитайзерам и комплексным антисептикам, которые использует больничный персонал для обработки рук. Как выяснили ученые из Мельбурнского университета, в течение последних 20 лет микроорганизмы стали в 10 раз устойчивее к спирту, который входит в состав таких антисептиков. Одни те же антисептические […]