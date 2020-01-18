Наталья Водянова рассказала, как Арно в прошлом году сделал ей предложение руки и сердца

18.01.2020, 21:30, Разное

На своём канале в YouTube известная российская модель Наталья Водянова подвела итоги прошлого года. Лучшим событием, по её словам, является предложение руки и сердца со стороны возлюбленного Антуана Арно – сына миллиардера Бернара Арно.
Манекенщица прожила в гражданском браке с французом около 10 лет, и лишь относительно недавно он решился на предложение. Как оказалось, это произошло в день 37-летия Водяновой, который пара отметила в Катаре. Модель призналась, что этот момент был очень неожиданным для неё. Примечательно, что Арно сделал предложение на русском языке, а также подарил будущей супруге шикарное кольцо.

Помимо этого, модель выделила и другие запоминающиеся события 2019 года. Например, благотворительная ярмарка в Великобритании, организованная фондом Водяновой, или конференция, касающаяся вопросов женского здоровья, также Водянова оценила и благотворительный бал в Катаре.



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