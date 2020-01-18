В Москве агрессивный мужчина нанес 5 ударов ножом прохожему

18.01.2020, 21:30, Разное

В Москве агрессивный житель напал на прохожего в Мукомольном проезде. Подозреваемый нанес пострадавшему 5 ножевых ударов, по сведениям правоохранителей, инцидент произошел еще 16 января.
По предварительным данным, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес оппоненту не менее 5 ножевых ранений, пишет пресс-служба ГУ МВД по Москве. Несмотря на наличие множества ранений, пострадавший смог уйти с места преступления, а подозреваемого позже задержали по горячим следам.

Как отметили правоохранители, по факту произошедшего заведено уголовное дело, подробности устанавливаются. Пострадавший оказался работником одного из сетевых магазинов.



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