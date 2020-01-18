Медведев призвал спокойно относиться к отставке правительства

Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил в интервью Первому каналу, что не видит в отставке правительства ничего необычного и призвал относиться к этому спокойно.

«К отставке правительства нужно относиться абсолютно спокойно, в этом нет ничего необычного. Это происходит во всем мире, происходит и в нашей стране, ну, может, за последние годы это не было очень часто, но, тем не менее, это совершенно обычное событие», – сообщил Медведев, передает РИА «Новости».

Он отметил, что, когда правительство формируется, президент и премьер всегда рассматривают не только вопрос о назначении кабинета, но и вопрос о возможной отставке. «Это совершенно нормально», – подчеркнул Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев поблагодарил членов кабинета министров за работу и пожелал новому премьеру успехов.

Напомним, в среду Медведев заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку, после президент Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на нее Медведева. Проект о введении соответствующей должности будет рассмотрен 20 января.





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