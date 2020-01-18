Похищенная девочка-подросток спаслась благодаря Snapchat

В США похищенная 55-летним мужчиной 14-летняя девочка смогла спастись благодаря приложению Snapchat. Как пояснила сама пострадавшая, она несколько раз пережила насилие сексуального характера, а оставшись наедине, воспользовалась программой.
Инцидент произошел в Калифорнии. 55-летний житель похитил ребенка, а затем отвез девочку в мотель, где находились другие мужчины. По дороге и в самом заведении девочку несколько раз принуждали к действиям сексуального характера и заставляли употреблять наркотики. Оставшись наедине, школьница написала друзьям в Snapchat, отметив, что ее похитили и где она находится, неизвестно.
С помощью приложения друзья проследили местоположение пропавшего ребенка и обратились в полицию. Злоумышленника задержали, как и его подельников. На данный момент они ожидают наказания.
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