«Впал в депрессию после послания Путина» — жителя Санкт-Петербурга арестовали за сообщение о минировании Конституционного суда

В Петербурге арестовали местного жителя по подозрению в телефонном терроризме. Как сообщает городская объединенная пресс-служба судов, он признал вину, заявив, что впал в депрессию после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию и, находясь возле памятника «Медный всадник», позвонил в службу «112» и сообщил о бомбе в здании Конституционного суда.

Подозреваемый Виктор Николаев пояснил, что его «расстраивает сложившаяся в стране обстановка», говорится в сообщении пресс-службы. «Гуляя по Сенатской площади и вспоминая Николая Первого и декабристов, он вошел в приемную Конституционного суда проконсультироваться на предмет соблюдения конституционных прав и свобод гражданина в России. В приемной ему выдали брошюру, чтобы конкретизировать цель обращения. Читать Николаев не стал, и выйдя из здания, позвонил и сообщил о минировании», — говорится в сообщении.

По словам Николаева, «своим поступком он хотел привлечь внимание общественности к несоблюдению прав и свобод, а словом «бомба» — охарактеризовать деятельность Конституционного суда РФ за последние десятилетия, которые могут привести страну к разрушительным последствиям в стране и обществе».

Николаев просил у суда подписку о невыезде. «Если я окажусь в СИЗО, вы потеряете сегодня меня как личность, я не выдержу этого дня, не буду ни с кем разговаривать», — отметил он. Сообщил, что планирует устроиться на работу и зарегистрироваться в «Ночлежке», так как является лицом без определенного места жительства.

Николаеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 16 марта.

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