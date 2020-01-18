Моральными уродами назвал Владимир Путин выступающих против поддержки семей с детьми

Российский лидер выразил недоумение по поводу того, что некоторые граждане считают необязательной увеличение объема поддержки семьям с детьми.

18 января президент Российской Федерации Владимир Путин окрестил «моральными уродами» тех, кто выступает против оказания поддержки семей с детьми, сообщает «Интерфакс».

Путин высказал искреннее недоумение по поводу распространяемых заявлений некоторых граждан, которые считают необязательной и даже вредной увеличение государственной поддержки семьям с детьми, высказанные в послании федеральному собранию 15 января.

«Это удивительно просто. Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды», — отметил руководитель страны, добавив, что «дурь каждого видна будет».

Путин пообещал увеличить сумму материнского капитала и распространить его на семьи с первенцем. Помимо этого президент заявил о инициативе обеспечить младшеклассников бесплатным горячим питанием и расширить материальную поддержку для семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.

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