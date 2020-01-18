Подсчитана экономия бюджета в случае отказа россиян от курения

В России распространенность курения сократилась с 40 до 28 процентов.

Отказ россиян от курения позволит сократить государственные расходы на здравоохранение на 7,9 процента в год. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково», передает ТАСС.

По данным экспертов, ежегодные траты системы здравоохранения на курильщиков составляют более 1,3 триллиона рублей (18,7 миллиарда долларов). Для сравнения специалисты указывают, что в Израиле и Канаде такие расходы ниже и насчитывают 482 миллиона долларов и 16,2 миллиарда долларов соответственно. При этом в США расходы бюджета на курящих граждан выше, чем в России, и составляют 170 миллиардов долларов.

Эксперты также подчеркнули, что около 15,1 процента смертельных исходов связаны именно с курением. Показатели смертности мужчин и женщин из-за вредной привычки сильно различаются: на первых приходится 24 процента смертей, на вторых — 5,1 процента.

По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения Вероники Скворцовой, за последние 10 лет в России распространенность курения сократилась с 40 до 28 процентов. Она подчеркнула, что россияне стали больше заниматься спортом.

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