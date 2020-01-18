Южнокорейские СМИ сообщили об отставке министра иностранных дел Северной Кореи

Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо больше не возглавляет МИД КНДР, сообщило в субботу сеульское издание NK News, специализирующееся на обзоре новостей из Северной Кореи.

Имя преемника Ли пока не оглашено. Пхеньян должен сообщить о том, кто возглавит МИД, в следующий четверг, говорится в сообщении со ссылкой на неназванные источники.

Министерство объединения Южной Кореи, которое отвечает за происходящее в Северной Корее, заявило, что любые сообщения об изменении статуса Ли должны оцениваться с осторожностью.

Согласно данным министерства объединения, родившийся в 1956 году Ли является сыном Ли Мён Чжэ, бывшего заместителя директора Департамента организации и руководства (OGD), теневого органа в правящей Рабочей партии КНДР, который контролирует назначение руководящих должностей в государстве.

Отец Ли был также редактором Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), государственного новостного агентства, которое публикует пропагандистские заявления Пхеньяна.

Свободно говорящий по-английски и закончивший престижный пхеньянский университет иностранных языков, Ли в течение многих лет занимал ряд должностей высокого уровня, занимаясь отношениями Северной Кореи с Западом.

С 2003 по 2007 год он был послом Северной Кореи в Лондоне и занимал должность вице-министра иностранных дел, представляя Северную Корею на шестисторонних переговорах по ядерной программе КНДР

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