РФ, используя банк в Южной Осетии, ежегодно перечисляет террористам «ЛНР» более 30 млрд рублей – СБУ

Служба безопасности Украины задокументировала механизмы финансирования Россией оккупационных администраций на временно оккупированных территориях Луганской области. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 18 января.

По данным СБУ, для избежания санкций против банковского сектора РФ создала на своей территории и на временно оккупированных территориях Донбасса специальные финучреждения, через которые с 2014 года, после введения «рублевой зоны» в ОРДЛО, наладила механизм финансирования оккупационных «органов власти».

«СБУ длительное время документировала, что для сокрытия прямой финансовой поддержки фейковых учреждений на захваченной территории Луганской области РФ привлекла к схеме финансирования банковское учреждение [оккупированной грузинской территории] Южной Осетии, через которое средства из России попадают в так называемый «государственный банк ЛНР». Затем деньги распределяются самозваным «министерством финансов ЛНР» для содержания оккупационных органов власти и силового блока псевдогосударственного образования. В частности, незаконных вооруженных формирований «МГБ», «МВД», «народной милиции», – отметили в СБУ.

По данным украинской спецслужбы,объем средств, который РФ перечисляет для «властей» на временно оккуппированной территории Луганской области, превышает 30 млрд рублей в год ($487,5 млн).

СБУ в рамках расследования уголовного производства зафиксировала, что ключевую роль в финансировании выполняют «министр финансов ЛНР» Евгений Мануйлов и «глава госбанка ДНР» Дмитрий Чайкин. Им объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение конституционного порядка) и объявили в розыск.

«Они поддерживают постоянные контакты с кураторами от правительственных структур РФ, систематически выезжают в Москву для согласования вопросов выделения «ассигнований» на функционирование «ЛНР» и распределение средств… В ближайшее время обвинительные акты в отношении правонарушителей будут направлены в суд для заочного осуждения», – сообщили в СБУ.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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