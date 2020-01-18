Ученые назвали поднимающие настроение продукты

Ученые назвали продукты, поднимающие настроение в состоянии подавленности и стресса. Большая часть из них содержит витамины группы В, которые обеспечивают нормальное функционирование нервной системы и повышают её сопротивляемость негативным последствиям, наряду с другими полезными свойствами.

Рекомендация добавить в свой рацион ягоды годжи основана не только на их прекрасных вкусовых качествах, но и на способности, благодаря аминокислотам и витаминам группы В, уменьшать чувство тревоги и депрессии. Кроме того, они помогают улучшить когнитивные способности человека. Бразильские ягоды асаи, напоминающие что-то среднее между голубикой и смородиной, также вкусны и богаты веществами, полезными для здоровья сердца. Низкое содержание сахара позволяет употреблять их в питании больных сахарным диабетом. Суперпродукты, широко рекламируемые в социальных сетях, не относятся к разряду дешевых, но очень ценятся в питании. Вместе с тем необходимо учесть, что витамины группы В содержатся и в следующих менее экзотичных для отечественного потребителя продуктах: в цельных злаках, печени, нежирном мясе, яйцах, орехах, зелёных листовых овощах и многих других. Среди рекордсменов по содержанию В12 находится спирулина, или морские водоросли. Этот витамин помогает не только улучшить настроение, но и повышает обмен веществ.

Известный многим антидепрессант — темный шоколад является полезной пищей для повышения эндорфинов и снижения стресса. Следует учесть, что это должен быть продукт с высоким содержанием какао-бобов. А напиток из них содержит большое количество магния, предотвращающего депрессивные состояния и головные боли. Иногда он помогает даже снизить признаки предменструального синдрома.

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