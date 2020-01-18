Ученые назвали поднимающие настроение продукты

18.01.2020, 21:04, Разное

Ученые назвали продукты, поднимающие настроение в состоянии подавленности и стресса. Большая часть из них содержит витамины группы В, которые обеспечивают нормальное функционирование нервной системы и повышают её сопротивляемость негативным последствиям, наряду с другими полезными свойствами.
Рекомендация добавить в свой рацион ягоды годжи основана не только на их прекрасных вкусовых качествах, но и на способности, благодаря аминокислотам и витаминам группы В, уменьшать чувство тревоги и депрессии. Кроме того, они помогают улучшить когнитивные способности человека. Бразильские ягоды асаи, напоминающие что-то среднее между голубикой и смородиной, также вкусны и богаты веществами, полезными для здоровья сердца. Низкое содержание сахара позволяет употреблять их в питании больных сахарным диабетом. Суперпродукты, широко рекламируемые в социальных сетях, не относятся к разряду дешевых, но очень ценятся в питании. Вместе с тем необходимо учесть, что витамины группы В содержатся и в следующих менее экзотичных для отечественного потребителя продуктах: в цельных злаках, печени, нежирном мясе, яйцах, орехах, зелёных листовых овощах и многих других. Среди рекордсменов по содержанию В12 находится спирулина, или морские водоросли. Этот витамин помогает не только улучшить настроение, но и повышает обмен веществ.

Известный многим антидепрессант — темный шоколад является полезной пищей для повышения эндорфинов и снижения стресса. Следует учесть, что это должен быть продукт с высоким содержанием какао-бобов. А напиток из них содержит большое количество магния, предотвращающего депрессивные состояния и головные боли. Иногда он помогает даже снизить признаки предменструального синдрома.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Самая, пожалуй, дебильная инициатива Путина по изменению Конституции — это его предложение отменить констиционную норму о примате подписанных Россией международных договоров над внутренним законодательством. На страницах этого ЖЖ мы это уже обсуждали тогда, когда появились первые инициативы на этот счет — в 2017 году, и я тогда высказывал свое резко негативное отношение к этому (как […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика