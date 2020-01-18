Теща Андрея Малахова опубликовала портрет ведущего с 2-летним сыном

18.01.2020, 21:04, Разное

Как известно, телеведущий Андрей Малахов старается скрывать своего сына от навязчивых представителей СМИ. С тех пор, как почти 3 года назад он стал отцом, в Сети была опубликована лишь одна фотография знаменитости с ребенком.
Впрочем, накануне теща телеведущего Тамара Шкулева всё-таки опубликовала совместный портрет Малахова с сыном. Это не раскрыло главную интригу (внешности мальчика), но дало интернет-пользователям небольшое представление о ребенке телевизионного деятеля.

Стоит отметить, что сын ведущего не так давно увлекся рисованием, и даже принял участие в своей первой выставке. Тем не менее, опубликованный Шкулевой портрет рисовал явно не мальчик, а его мама или бабушка, предположили интернет-пользователи.



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