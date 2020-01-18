В США испытали двигатель гиперзвуковой ракеты

Исследовательская лаборатория ВВС США испытала на космодроме в Сесил в Джексонвилле (Флорида) двигатель, который установят в гиперзвуковой ракете X-60A компании Generation Orbit Launch Services. Агрегат и его работу проверили в разных условиях и при различном направлении вектора.

Над разработкой двигателя трудятся специалисты Ursa Major Technologies, а летом 2019 года на авиакосмической выставке в Париже американская военно-промышленная компания Raytheon анонсировала перспективную гиперзвуковую ракету с прямоточным воздушно-реактивным двигателем.

Крылатый носитель с одной ступенью запускаться с самолета, его оснастят бортовой системой телеметрии. Ракету планируют в будущем использовать для тестирования различных видов боеголовок.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Самая, пожалуй, дебильная инициатива Путина по изменению Конституции — это его предложение отменить констиционную норму о примате подписанных Россией международных договоров над внутренним законодательством. На страницах этого ЖЖ мы это уже обсуждали тогда, когда появились первые инициативы на этот счет — в 2017 году, и я тогда высказывал свое резко негативное отношение к этому (как […]