Guardian — Амстердам покроет долги молодёжи и позволит «начать с чистого листа»

Власти Амстердама выкупят долги молодых людей и девушек, чтобы дать им возможность найти работу или получить образование, пишет The Guardian. В рамках пробного проекта каждый участник также получит индивидуального наставника, который поможет разобраться с конкретной финансовой ситуацией, а в случае успехов в учёбе большая часть долга будет погашена.



Reuters

Город Амстердам возьмёт на себя долги молодёжи в стремлении помочь тем, кто старается найти работу или получить образование, пишет The Guardian. Отмечается, что рост долгов среди молодых нидерландцев (общая тенденция для Европы) не даёт им выйти на рынок труда или получить высшее образование.

Согласно пробному проекту муниципальный кредитный банк договорится с кредиторами о выкупе этих долгов. Затем те, кто участвует в этой схеме, получат кредит для погашения в соответствии с их возможностями. Кредиторы выплатят €750 в качестве поощрения для передачи долга в муниципальный банк. Если молодые люди успешно пройдут обучение или образовательную программу, большая часть долга будет погашена.

«Долги вызывают сильный стресс, а в случае с молодыми людьми часто определяют их будущее, — приводит британская газета рассуждения Маржолайн Мурман, заместителя мэра Амстердама. — Большинство этих молодых людей начали с задолженностей и из-за неудачи или незнания оказались в ситуации, из которой не могут выбраться самостоятельно. Вот почему мы сейчас собираемся им помочь, чтобы они могли начать с чистого листа».

По информации издания, передача долгов начнётся в феврале. Каждому участнику назначат наставника, с которым они разработают «план действий». Власти города считают, что молодёжь с нестабильным доходом часто не видит возможности реструктурировать свои финансы и сделать необходимые выплаты.

В заключение The Guardian приводит официальную статистику: у более трети (34%) жителей Амстердама в возрасте от 18 до 34 есть долги. Средний размер студенческого долга в Нидерландах вырос с €12,4 тыс. в 2015 году до €13,7 в 2019 году. Число людей со студенческой задолженностью также выросло с 388 тыс. до 1,4 млн.

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