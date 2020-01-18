СМИ сообщили о поездках помощника адвоката Трампа на Украину за счет миллиардера из Флориды

Предприниматель Лев Парнас на деньги нефтяного магната и бывшего казначея филиала Республиканской партии США во Флориде Гарри Сарджента ездил в Австрию и на Украину, чтобы найти компрометирующую информацию о деятельности сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена, информирует телекомпания ABC.
ABC со ссылкой на данные, хранившиеся в смартфоне Парнаса и переданные на этой неделе демократам в Конгрессе, отмечает, что Парнас выполнял поручение личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани, который в прошлом году заявлял, что занимается «украинским расследованием» за собственный счет, однако переписка Парнаса опровергает это. Например, там были обнаружены сообщения Сарджента, в которых он жаловался, что оплата поездок предпринимателя обходится ему все дороже и дороже, передает ТАСС.
По данным телеканала, Парнас без стеснения просил финансовой помощи у миллиардера. Кроме того, они обменивались информацией о сыне Байдена и об увольнении Марии Йованович с должности посла США на Украине. «Идеально», – отреагировал на эту новость Сарджент.
«Из СМС-переписки видно, что Сарджент одалживал Льву Парнасу небольшие суммы денег на путевые расходы, потому что Парнас заявлял, возможно, ложно, что является банкротом, и обещал вернуть долг», – сообщил адвокат магната, отметив, что его клиент более десяти лет не бывал на Украине и не имеет отношения к отставке Йованович.
Напомним, в октябре 2019 года предпринимателям из США Дэвиду Коррейа, Парнасу и Игорю Фруману предъявили обвинения в нарушениях лоббистской деятельности. Парнасу и Фруману инкриминировали попытки добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве.
На этой неделе в Сенате США был дан старт рассмотрению выдвинутых в рамках процесса импичмента обвинений против президента страны Дональда Трампа.
В сентябре демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента Дональда Трампа из-за того, что он якобы шантажировал Украину для проведения расследования против сына Джо Байдена.
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