Мнение: …И про Ахеджакову

Да, вчера мне напомнили: а ведь Лия Ахеджакова оказалась ЕДИНСТВЕННОЙ, кто отказался принимать участие в постыдной, ужасающей и подлой поделке под названием «Ирония судьбы-2» — причем именно по принципиальным соображениям! Так-то ведь абсолютно все, все продались — даже милейший Яковлев (который, кстати, и не скрывал, что согласился исключительно из-за денег — и признавал, с умильной честностью советского интеллигента, что играл с омерзением). Что там — даже сам Рязанов снялся в эпизоде, «освятил» гнусный пасквиль своим участием. Поразительная (впрочем, характерная для наших людей) неразборчивость. Извинительно все это было лишь для Хабенского — он тогда собирал деньги для спасения от рака своей смертельно больной жены, и поэтому был готов сниматься в любом дерьме, тут уж ни у кого не поднимется рука бросить в него камень.

И, пожалуй, еще Белявский («друг в бане») — он был уже после инсульта и, скорее всего, вообще плохо соображал, где он и что делает.

Но Ахеджакова — какая все ж молодец! На самом деле очень ведь трудно назвать навскидку хотя бы пару-тройку известных людей, которые бы так вот отказались от участия в подлом деле за хорошие бабки; в этом, наверно, и признаваться-то нынче опасно — тебя сочтут «несовременным», а то и вовсе сумасшедшим.

Вспомнилось об этом еще и на фоне недавнего очередного (!) каминг-аута гей-либерала Красовского — который на этот раз оповестил всех желающих и нежелающих его слушать, что он теперь одобряет Путина и получает на канале RT 546 тыс. рублей в месяц. Поступок Красовского активно обсуждают в тусовке, самые свободолюбивые комментарии построены в духе «я бы так дешево не продался», хотя зависть, конечно, сквозит и в них.

На этом фоне крохотная Лия Меджидовна высится просто как утес в пустыне. Той самой — заледеневшей. По которой бродит лихой человек.

Источник: Размышления вольного социолога

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