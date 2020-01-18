Житель Кривого Рога убил двух родственников – СМИ

18 января в Кривом Роге произошло убийство двух человек. Об этом проинформировала полиция Днепропетровской области.
«По подозрению в убийстве двух человек в Кривом Роге полиция задержала местного жителя. …В ходе конфликта 44-летний криворожец нанес 77-летнему мужчине и 46-летней женщине многочисленные ножевые ранения. В результате полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте преступления. Во время первоочередных оперативных мероприятий полицейские задержали злоумышленника», – сказано в сообщении.
Уголовное производство открыто по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц) Уголовного кодекса Украины.
«Первый городской» утверждает, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере, а преступление совершил «в результате помутнения рассудка». Погибшие – дядя и сестра задержанного, в день убийства в его дворе хоронили его родственника.
По данным издания, при задержании мужчина бросался на полицейских с ножом.
Больше года назад, отмечает «Первый городской», этот же житель Кривого Рога «во время помутнения рассудка» бросался на полицейских, медиков и родственников с топором и серпом.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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