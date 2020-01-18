В США в результате стрельбы погибли четыре человека

Вечером 17 января по местному времени (утро 18-го по Киеву) в городе Грантсвилл (США, штат Юта) произошла стрельба, жертвой которой стали четыре человека. Об этом со ссылкой на полицию сообщает CNN.
Еще один человек был ранен и находится в больнице.
Стрелка задержали. Полиция не уточнила его возраст и имя, отметили в телекомпании. Неизвестно также, связаны ли между собой жертвы стрельбы.
Правоохранители выразили уверенность, что злоумышленник был один и опасности для общества после его задержания нет.
Мотивы стрельбы выясняют следователи.
Всего в Грантсвилле проживает 11 тыс. человек, населенный пункт находится в 55 километрах от Солт-Лейк-Сити.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Самая, пожалуй, дебильная инициатива Путина по изменению Конституции — это его предложение отменить констиционную норму о примате подписанных Россией международных договоров над внутренним законодательством. На страницах этого ЖЖ мы это уже обсуждали тогда, когда появились первые инициативы на этот счет — в 2017 году, и я тогда высказывал свое резко негативное отношение к этому (как […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Как сейчас живет легкоатлетка Юлия Степанова, сдавшая ВАДА наших спортсменов. / 29 декабря
- Мнение: Гиперзвуковое оружие: Россия уверено удерживает лидерство / 31 декабря
- Мнение: Да что же за страна то у нас такая?! / 2 января
- Дочь Ивана Урганта, сын Валерии и другие звездные дети, отпраздновавшие Новый год со своими вторыми половинками / 2 января
- MSI готовится выпустить видеокарты Radeon RX 5500 XT Mech и RX 5500 XT Gaming X / 10 декабря
- Мнение: Врио губернатора Игорь Кобзев первым делом отправился в Тулун и Нижнеудинск / 14 декабря
- Мнение: Национальное достояние России… / 27 ноября
- Ученые установили точный возраст Млечного Пути по звездным землетрясениям / 11 декабря