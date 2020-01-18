В США в результате стрельбы погибли четыре человека

Вечером 17 января по местному времени (утро 18-го по Киеву) в городе Грантсвилл (США, штат Юта) произошла стрельба, жертвой которой стали четыре человека. Об этом со ссылкой на полицию сообщает CNN.

Еще один человек был ранен и находится в больнице.

Стрелка задержали. Полиция не уточнила его возраст и имя, отметили в телекомпании. Неизвестно также, связаны ли между собой жертвы стрельбы.

Правоохранители выразили уверенность, что злоумышленник был один и опасности для общества после его задержания нет.

Мотивы стрельбы выясняют следователи.

Всего в Грантсвилле проживает 11 тыс. человек, населенный пункт находится в 55 километрах от Солт-Лейк-Сити.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Самая, пожалуй, дебильная инициатива Путина по изменению Конституции — это его предложение отменить констиционную норму о примате подписанных Россией международных договоров над внутренним законодательством. На страницах этого ЖЖ мы это уже обсуждали тогда, когда появились первые инициативы на этот счет — в 2017 году, и я тогда высказывал свое резко негативное отношение к этому (как […]