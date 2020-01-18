Эксперты составили список десятилетних авто стоимостью от 250 тысяч рублей

Десятилетние авто за время своей эксплуатации успевают переживать смену поколения и рестайлинг. Эксперты составили список таких машин с ценником от 250 тысяч рублей.

Первым в перечень попал бюджетный Volkswagen Polo Sedan. Транспортное средство немецкой компании даже спустя 10 лет остается востребованным. Авто обладает хорошим набором характеристик.

Также стоит обратить внимание на Kia Sportage III/Huyndai ix35, которая произвела фурор в 2010 году. Модель имеет футуристичный дизайн и доступную цену, поэтому спрос не заставил себя ждать. Эксперты поместили в список Peugeot 3008, который еще десятилетие назад опережал по выпуску Toyota Corolla. Автомобиль обладал высоким клиренсом, компоновкой минивэна и достойными настройками управления, хотя в наличии был лишь передний привод. Осенью 2009 года на рынке появилась Kia Sorento II, а в массовой продаже она наблюдалась в 2010 году. На тот момент внешность для машины создавал лучший дизайнер Питер Шрайер. Авто стало настолько популярным, что до сих пор продается в РФ в модернизированном виде.

Десятилетняя Toyota Highlander II (restyling) доступна по цене не менее миллиона рублей. Во время выпуска модель позиционировалась как аналог LC Prado. Поклонники Ford могут порадовать себя Explorer V, ставшим большим 7-местным кроссовером с впечатляющим дизайном. На вторичном рынке он представлен с ценником от 800 тысяч рублей.

Также эксперты назвали Lexus CT200h. Главной фишкой хэтчбека стала безальтернативная гибридная силовая установка, мощностью 136 лошадиных сил. Затем идет Nissan Patrol VI со стоимостью от 2-х миллионов рублей и Chevrolet Camaro V, за которую придется отдать не менее 1,5 миллиона рублей.

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