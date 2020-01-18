BMW через 2 месяца представит в Женеве концепт BMW i4

18.01.2020, 20:47, Разное

Немецкий автоконцерн BMW уже длительное время специально демонстрирует журналистам и фотошпионам закамуфлированную версию i4. По-видимому, в рамках Женевского автосалона будет показана предсерийная модификация машины.
В целом новинка является не такой экстремальной, как, например, iVision Dynamics, впервые показанная на автосалоне во Франкфурте более 2 лет назад. Несмотря на то, что показ новинок в Женеве состоится лишь в марте, немецкие автопроизводители уже поделились некоторыми характеристиками нового транспортного средства. Ранее сообщалось, что автомобиль оснастят электрической силовой установкой, развивающей мощность до 525 лошадиных сил, а это позволит разгоняться с 0 до 100 км/час почти за 4 секунды. Максимальную скорость ограничат 200 км/час. Емкость аккумуляторной батареи составит около 80 кВт/час, а её вес – более 550 кг. На одном заряде машина сможет проехать порядка 600 километров.

В компании пообещали оптимизировать процесс восполнения запаса хода: до 80% автомобиль зарядится за полчаса. Условная 6-минутная зарядка обеспечит 100-километровый запас хода, отметили представители BMW.



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