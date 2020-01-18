Ученые: Зарядка поможет защитить организм от диабета

18.01.2020, 20:47, Разное

По словам зарубежных исследователей, зарядка способна защитить человека от диабета. В своей научной работе британские исследователи выяснили, что благодаря утренней гимнастике количество инсулина снижается, равно как вероятность развития вышеназванного заболевания.
Для доказательства своей теории специалисты решили провести эксперимент, разделив людей с лишним весом на несколько групп. Первой и второй группе было необходимо делать зарядку перед завтраком и обедом соответственно, третьей – отказаться от выполнения физических упражнений.

В итоге представителям первых двух групп удалось избавиться от определенного количества лишнего веса, однако самое главное – у них упал уровень инсулина в крови, что снизило вероятность развития диабета. При ежедневном выполнении зарядки в утреннее время существует большая вероятность недопущения серьезных недугов, заключили исследователи.



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