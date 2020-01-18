Ученые: Зарядка поможет защитить организм от диабета

По словам зарубежных исследователей, зарядка способна защитить человека от диабета. В своей научной работе британские исследователи выяснили, что благодаря утренней гимнастике количество инсулина снижается, равно как вероятность развития вышеназванного заболевания.
Для доказательства своей теории специалисты решили провести эксперимент, разделив людей с лишним весом на несколько групп. Первой и второй группе было необходимо делать зарядку перед завтраком и обедом соответственно, третьей – отказаться от выполнения физических упражнений.
В итоге представителям первых двух групп удалось избавиться от определенного количества лишнего веса, однако самое главное – у них упал уровень инсулина в крови, что снизило вероятность развития диабета. При ежедневном выполнении зарядки в утреннее время существует большая вероятность недопущения серьезных недугов, заключили исследователи.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар прибыл в Берлин для участия в конференции по урегулированию кризиса в Ливии, сообщил телеканал Al Hadas. Информацию об этом передает ТАСС. По имеющимся у телеканала сведениям, делегация Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем также уже направилась в Берлин для участия в конференции. Ранее в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мальтийскому бизнесмену предъявили обвинение в соучастии в убийстве журналистки, занимавшейся «Панамским архивом» / 1 декабря
- Американская подлодка с «Томагавками», следившая за российскими военными, зашла в Гибралтар / 25 декабря
- Минимальная зарплата в России с нового года «подскочит» на 850 рублей / 29 декабря
- Аморально не только использование ядерного оружия, но и владение им – папа римский / 24 ноября
- Активисты «Лиза Алерт» провели мастер-класс по поиску людей в Кавказском заповеднике / 3 декабря
- В Шереметьево сел «Суперджет» с неисправным бортовым оборудованием / 9 декабря
- «Единая Россия» поддержала выдвижение Мишустина на пост премьера / 16 января
- Вести — «по стандартам НАТО» — на Украине возобновились облавы на призывников / 5 декабря