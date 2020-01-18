Личное: Начал мыть лицо с мылом

На днях новую тему в имидже начнем.

Все уже привыкли к четырем типам имиджа, для М и Ж.

А на самом деле их двенадцать.

Пришло время увидеть полный круг имиджа и будет понятно, почему только сейчас.

И еще будет легче определить свой тип тем, кто колебались между С и Д или детской и родительской буквой.

А пока два письма про имидж разберем.

Вот первое.

rihad

Здравствуйте, Эволюция. Я не совсем понял как написать в рубрику evolutiolab, поэтому пишу вам лично, простите.

(В правилах написано, что письма в рубрику отправляются в ящик личных сообщений, то есть сюда. Но каждый день я получаю несколько писем с вопросами, а как написать в рубрику? Никак)

Мне 39 лет, мужчина ростом 170см, родился я с проблемой в левом глазу — диагноз «последствия перенесенного кератоувеита», выражающаяся в полной его слепоте, а также визуально в бельме. Как это выглядело в возрасте 16 лет можете увидеть здесь:

(Ссылки на фото я не буду давать в письме. На фото — красивый парень с одним белым глазом)

Из-за этого на меня постоянно смотрели незнакомые люди, дети показывали пальцем и т.д. и я, будучи человеком по природе общительным и жизнерадостным, постепенно замкнулся к возрасту 18-19 лет.

(И так бы замкнулся скорее всего. Очень многие жизнерадостные дети замыкаются к возрату 18 лет, поскольку выясняется, что их не обожают все по умолчанию)

Друзья в том возрасте у меня были, сейчас их можно сказать нет, мы просто перестали общаться без каких-либо ссор.

(Здесь уже видно, что он замкнулся не из-за враждебности окружающих. Уж друзья-то относились к нему хорошо)

В возрасте 24 лет глаз прооперировали, поставив имплант, который на первый взгляд неотличим от обычного глаза, обладая практически полной подвижностью, не считая легкого птоза верхнего века. В эти дни выгляжу примерно так:

(Эту ссылку на фото я тоже публиковать не буду. На фото довольно симпатичный парень, с обоими глазами. Имидж так себе, но данные нормальные)

Глаз прооперировали, а израненную душу — нет. У меня все так же проблемы с налаживанием контакта, в реале создается ощущение что людям со мной неинтересно.

(Глаз теперь выглядит нормально, но внешний локус так и остался внешним, его операцией не поправишь. Ему кажется, что всем должно быть с ним интересно просто так, он ждет любви от людей и считает, что был лишен ее из-за глаза. А любви-по-умолчанию все лишены. Никого никто просто так не любит. Мама любит вас за то, что вы ее сын, а не просто так. Друзья любят за дружбу с ними. А чужие люди безразличны и им не интересно, пока не сложится какой-то общий интерес)

Насчет внимания со стороны девушек, оно как ни странно в какой-то степени было и до 24 лет, и позже, они проявляли интерес, но я пресекал любое общение и даже разрывал контакты, не делал попытки познакомиться, хотя женщин люблю. Дело в том, что я в возрасте 16-19 лет дружил или был знаком с некоторыми ровесниками, которые пользовались успехом у женщин (т.н. «альфачи»), на них смотрели на улице и т.д. и мне хотелось того же, чего-то меньшее было (и есть) для меня неприемлемо, поэтому та частота с которой интерес проявлялся ко мне — раз в 3-5 лет по сравнению с регулярным и периодическим у них — мне казался костью, брошенной собаке.

(Не знаю, что такое альфачи, видимо обаятельные парни, обладающие выраженным мужским сексапилом, которые нравятся большинству девушек. Но это редкое качество, оно есть далеко не у всех, как талант. Да и девушки влюбляются в разных. Автор описывает свою корону как вы видите, из-под которой симпатия казалась ему презренной подачкой. Хотя здесь еще ЗВ, поскольку симпатий почти не было)

В глаза незнакомым женщинам на улице старался не смотреть, потому что боялся НЕ встретиться с ними взглядом, это губило чсв.

(Корону это шатало. Автор так пишет про свою корону, будто это нечто, что надо беречь. Скорее всего он не читал мой блог вообще ни разу, пишет абы куда, поныть. Но обратите внимание, как сложно разбирать ситуацию без понятия корона. Получается, что ЧСВ — это самоуважение или самооценка и это надо беречь. А корону надо просто снять и выбросить. И думать нечего)

В возрасте 22-23 лет начал носить кепку с низко надвинутым козырьком и не смотреть практически себе под ноги, после операции кепку убрал, но к 30 годам начал носить темные очки везде несмотря на то, что проблема с глазом вроде бы была решена.

(Кепка, очки, борода. Это все так важно и интересно. Хотя незнакомые девушки хоть так, хоть этак, не отличают незнакомых парней от других. Вы сливаетесь с фоном, пока ваша СЗ=0)

Общение в реале я заменил активным общением в интернете по качковской теме, теме взаимоотношений полов и т.д.. Так и жил долгие годы, на пороховой бочке, как оказалось позже.

Пока недавно — чуть больше месяца назад — один из виртуальных друзей, тоже альфач 27-летний, не запостил фотки своих альфовых сношений с девицами, чтобы стимулировать меня на «действия». И бочка с порохом взорвалась.

(Что за альфач, постящий фотки интимных отношений? Мудак классический? Нет ничего проще, чем снять такое порно. Есть красивые бедные девчонки, которые за небольшую денежку готовы на такую фотосессию. А иметь такие сношения без камеры еще дешевле. Проститутки бывают очень красивые и цена вопроса в Москве 3-4 тыс, говорят, что некоторые и дешевле симпатичных девиц находят. При чем тут любовь?)

Я дома периодически рыдал от бессилия что-то изменить. Снял очки. Постригся. Начал мыть лицо с мылом.

(Надо к врачу дерматологу пойти, он подберет уход. Мыло может высушивать кожу и провоцировать усиленное отделение сала, истончая защитный слой)

СЧитаю недопустимым пикапить женщин без проявления интереса с их стороны, называю это насильным пикапом.

(Даже тут автор прикрылся белым пальто. Якобы это морально недопустимо, а не просто бессмысленно и опасно для него)

Но даже когда интерес как будто есть — а у меня так получилось что на 4х работах которые я сменил за это время (работаю сисадмином) хотя бы 1-2 девушки проявляли какой-то явный интерес: смотрели, улыбались — я все равно бываю неудовлетворен частотой и масштабами и не решаюсь ничего делать.

Все уповаю на всевышнего что он подарит мне тоже альфовость! Что теперь делать не знаю. Пытаться быть не тем кто я есть внутри? Или продолжать ждать чуда?

(Конечно надо ждать чуда. Ведь 40 лет — это не возраст. Тем более Всевышний задолжал за неправильный глаз. Или можно оставаться тем, кто вы есть внутри. Завистливым неудачником. Не меняясь. Тоже дело)

Источник: Эволюция

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