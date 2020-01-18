Мнение: Грудь Бузовой — сделала или нет?

Ввиду отсутствия стоящих информационных поводов, скучающие дебилы обсуждают в Интернете внезапно увеличившуюся грудь Бузовой: «Так сделала всё-таки сиськи или нет? Ну, больше же стали!»



Фото: Соцсети

А раз больше, то, следуя логике интернет-экспертов по абсолютно всем вопросам, Оленька вставила силиконовые имплантанты.

Угомонитесь.

Хватит читать жёлтую прессу для дебилов, в которую пишут трёхрублёвые статьи толстые некрасивые женщины, и послушайте голос разума, то есть мой.

Бузова грудь не делала.



Фото: Соцсети

Разница между картинкой слева и картинкой справа заключается не в силиконе, а в следующем:

1) в позе, в которой фотографируется Оленька-голенька,

2) в фасоне её топа,

3) в весе.

Прежде всего, в весе!

На фото справа Бузова — килограммов на 6 тяжелее, чем на фото слева. Ни на одном из снимков Бузова не выглядит толстой, поэтому первое, что приходит на ум дебилу при взгляде на её увеличившуюся грудь, — это то, что в ней появились имплантанты.

На самом деле, в ней появился жир.

Оля поправилась, процент жира в её организме увеличился, и грудь из «нулёвки» превратилась в «единичку».

Вес Бузовой нестабилен в принципе.

Порой Оленька разжирается до «духовки» Кардашьян, и тогда у неё появляется хоть какая-то грудь. Особенно, если подсветить нужные места в фотошопе или сдавить сиськи руками «в кучу».



Фото: Соцсети

Порой Оленька худеет так, что её неизящные рёбра крупной бабы выпирают некрасивыми, костистыми буграми, а на кривой спине топорщатся острые лопатки. И вот тогда её грудь теряется даже тот малейший объём, что был, и становится абсолютно плоской равниной.



Фото: Соцсети

Потом пожрёт, руки сведёт — опять сиськи появляются.



Фото: Соцсети

В общем, грудь Бузовой — прямой результат её нестабильной психики.

Оленька — создание крайне импульсивное, эмоциональное и истеричное. То разожрётся на эмоциях, то на фоне своих собственных истерик усохнет. И всё это отражается на состоянии её груди.



Фото: Соцсети

Разница между грудью слева и справа заключается не в силиконе, а в том, закусывала ли Бузова свой любимый коньячок, махнув по пьяни на всё рукой, или глырила на голодный желудок.

Вот это — правда жизни, а всё остальное — тупой бред.

А у вас «плавает» вес? Если да, то в каких пределах? На сколько можете за отпуск поправиться? Только честно!

Источник: Лена Миро

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