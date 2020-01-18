Директора авиазавода на Украине раскритиковали за фото в российской форме

Директор 410-го авиазавода «Укроборонпрома» Алексей Попов был уволен через шесть дней после назначения на данную должность. Он не прошел спецпроверку Службы безопасности Украины из-за фото, на котором он одет в российскую военную форму.
Об увольнении Попова сообщил украинский журналист Юрий Бутусов и опубликовал фото в Facebook. Он уточнил, что фотография была сделана на авиационной выставке МАКС-2015 под Москвой, где Алексей Попов купил костюм российского пилота.
Бутусов назвал позором и оскорблением своего народа фотографию Попова в форме российского военного пилота. Он отметил, что «Алексей инженер с хорошим образованием, и его назначение в январе на 410-й завод директором я воспринял как позитивный сигнал», но в то же время поблагодарил СБУ за профессиональную работу.
Ранее сообщалось, что украинский футбольный клуб уволил игрока после поездки в Россию.
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Последнее: Директор 410-го авиазавода «Укроборонпрома» Алексей Попов был уволен через шесть дней после назначения на данную должность. Он не прошел спецпроверку Службы безопасности Украины из-за фото, на котором он одет в российскую военную форму. Об увольнении Попова сообщил украинский журналист Юрий Бутусов и опубликовал фото в Facebook. Он уточнил, что фотография была сделана на авиационной выставке […]
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