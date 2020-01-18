Ученые: Боль в спине вызывается превращением хряща в кость

Ученые выяснили, что боль в нижней части спины возникает из-за превращения мягкого хряща в кость, напоминающую обычный сыр. При оптимальном раскладе хрящи обязаны быть мягкими и гибкими, так как их главной задачей остается защита позвонков.
Как известно, с болями в нижней части спины ежедневно сталкиваются тысячи людей. Исследователи предположили, что неприятные ощущения вызваны превращением хрящей в позвоночнике в кость, похожую на сыр. Впрочем, при идеальном варианте хрящи должны оставаться мягкими и гибкими для защиты позвоночника. Тем не менее, наблюдения, проведенные на мышах, показывают: данная ткань становится более твердой, превращаясь в структуру с отверстиями, из-за которых чувствительные нервы увеличиваются в размерах, проникая в некоторые позвоночные кости.
Именно в связи с активностью вышеназванных нервов и возникают сильнейшие болевые ощущения в спине. Ученые считают, что результаты их научной работы помогут разработать новые методики лечения болей в спине, которые заменят стандартные обезболивающие.
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Последнее: Ученые выяснили, что боль в нижней части спины возникает из-за превращения мягкого хряща в кость, напоминающую обычный сыр. При оптимальном раскладе хрящи обязаны быть мягкими и гибкими, так как их главной задачей остается защита позвонков. Как известно, с болями в нижней части спины ежедневно сталкиваются тысячи людей. Исследователи предположили, что неприятные ощущения вызваны превращением хрящей […]
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