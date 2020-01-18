Джордж Мартин расстроил поклонников анонсом выхода новой книги

Джордж Мартин, видимо, надеялся на другую реакцию поклонников, когда делал анонс выхода новой книги. Однако писатель лишь расстроил публику.

По словам повествователя, издание «Пламя и кровь» можно будет купить уже 5 мая в США, Великобритании и Канаде. Новая книга будет представлена в мягкой обложке, также в нее войдут 5 новых иллюстраций. Вот только фанаты Джорджа Мартина восприняли данную информацию в штыки, так как в публикации фантаста они ожидали увидеть новость о работе над романом «Ветра зимы», являющимся 6-м текстом из цикла «Песнь льда и пламени». Выход первой части «Пламя и кровь» порадовал поклонников в ноябре 2018 года.

Читатели назвали сообщение Мартина «издевательством» и заявили, что им не нужна вышеназванная книга. «У меня чуть не случился сердечный приступ», — написал один из юзеров.

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