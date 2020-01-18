Россия наращивает поставки оружия в Юго-Восточную Азию

Россия ускоренными темпами расширяет продажу вооружений по всему миру. Замминистра обороны РФ Александр Фомин 20 декабря подтвердил в интервью газете «Красная звезда», что Москва за последние пять лет подписала соглашения о военном сотрудничестве с 39 странами, причем многие из этих государств находятся в Юго-Восточной Азии.

Эта экспансия Москвы вызывает удивление у наблюдателей на Западе и происходит на фоне ухудшения отношений между Россией и НАТО.

По словам аналитиков, в число факторов, способствующих росту продаж российского оружия в Юго-Восточную Азию, входят давние альянсы Москвы времен «холодной войны» с такими странами как Лаос и потенциальное получение доступа к крупным портам и торговым маршрутам вдоль побережья Вьетнама, Камбоджи и Таиланда. Продажа оружия – один из элементов плана России по усилению связей с этими странами.

«Мотивы, которыми руководствуется Москва, являются комбинацией торгового и, вероятно, подрывного интереса, в том смысле, что любой подрыв военных интересов США или стран Европы де-факто становится победой [для Москвы]», — заявил в интервью «Голосу Америки» Гэвин Гринвуд, аналитик гонконгского консалтингового агентства по вопросам безопасности A2 Global Risk.

Российский ЗРК Тор-М1

По его словам, начиная с 2000 года доля России в крупных продажах вооружений в Юго-Восточную Азию составила 25%. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, с 2010 по 2017 годы Москва продала странам ЮВА вооружение на 6,6 млрд долларов – столько же, сколько поставили в регион США и Китай вместе взятые.

По данным института, Россия поставила в Азию и Океанию около 60% от всего объема проданных вооружений с 2014 по 2018 годы.

В то же время, России нужно компенсировать падение военного экспорта в Индию, а истребители МиГ-29 и Су-30, приобретенные Малайзией в 1995 году, вскоре нужно будет списывать. По словам Гринвуда, замена этим самолетам вряд ли будет найдена в России, так как малайзийцы рассматривают возможность заключения сделок с американскими и европейскими поставщиками.

Россия по-прежнему доминирует в Юго-Восточной Азии

В результате падения продаж вооружений Индии, Россия отстала от США по объемам глобальных оружейных поставок, говорят аналитики. Однако Москва по-прежнему доминирует на рынке ЮВА, где региональные игроки нуждаются в высокотехнологичном оружии из-за территориальных споров в Южно-Китайском море, терроризма и конкуренции между странами региона.

По словам Фомина из российского Минобороны, прогресс в развитии военного сотрудничества с традиционными партнерами наподобие Китая и Индии, сочетается с попытками открыть новые рынки в Мьянме, Камбодже, Вьетнаме и Лаосе.

Россия остается основным поставщиком вооружений во Вьетнам, где Москва занимает 60% всего рынка оружейных продаж, поставляя Ханою, в частности, подводные лодки, и ищет новые возможности на Филиппинах, одновременно увеличивая продажи в Малайзию, Индонезию и Мьянму.

Наряду с этим, стратегически важный Лаос, отделяющий Китай от Юго-Восточной Азии, увеличил расходы на оборону, закупив российские танки Т-72В, бронетранспортеры БРДМ-2М, истребители Як-130 и вертолеты.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Лаоса Тонглон Сисулит в кулуарах саммита Россия — АСЕАН в Сочи, Россия, 19 мая 2016 год

Кроме того, в прошлом месяце Россия и Лаос провели девятидневные учения «ЛаРос-2019» — первые в истории российско-лаосские военные учения, в которых приняли участие свыше 500 солдат. Во время учений использовались недавно приобретенные Вьентьяном российские танки.

Аналитики считают, что вскоре состоятся новые совместные учения с Лаосом. Кроме того, Россия собирается поставить в эту страну еще больше вооружений и начать обучение лаосских офицеров в российских военных академиях.

Эти действия могут быть связаны со строительством китайской железной дороги, которая соединит юго-запад Китая с Таиландом, говорит Гринвуд. По его мнению, это обеспечит всем участникам проекта дополнительный доступ к морским портам.

Крымский фактор

Рост продаж российского оружия по всему миру может быть связан с аннексией украинского Крыма, которая произошла шесть лет назад. Вслед за этим Запад ввел против России санкции, что привело к обвалу рубля и финансовому кризису, из которого страна не могла выбраться в течение трех лет.

Карл Тайер, почетный профессор Университета Нового Южного Уэльса, говорит, что военные технологии являются одной из самых востребованных сильных сторон России.

«Аннексия Крыма сопровождалась весьма суровыми санкциями со стороны США, и Россия… попыталась восстановиться, развивая внутренний рынок. Это не сработало, и они были вынуждены заняться экспортом, и одна из вещей, которыми обладает Россия, являются военные технологии», — сказал Тайер в интервью «Голосу Америки».

Наряду с этим, одной из проблем, с которой сталкиваются страны Южной Азии при покупке оружия – строгие требования со стороны США. Вашингтон предоставляет другим государствам доступ к высокотехнологичному вооружению только при условии, что в этих странах соблюдаются права человека. Россия, напротив, не выдвигает никаких требований, предлагая льготные и государственные кредиты, бартерные сделки, поставку запчастей и техобслуживание.

Дон Гринлис, старший советник в аналитическом агентстве Asialink при Мельбурнском университете, говорит, что стоимость американского вооружения и условия продаж, наряду с санкциями, сделало Россию более удобным продавцом оружия для многих государств.

«Если вам нужна по-настоящему высококлассная военная технология и вы являетесь страной в регионе ЮВА, вы обратитесь либо к Москве, либо к Вашингтону. Вашингтон в последние годы не облегчил условия приобретения лучших комплектов вооружения для множества таких стран», — говорит Гринлис, добавляя, что против США также играет фактор цены – стоимость американского вооружения выше, чем российского.

«Так что Россия для многих из этих стран стала предпочтительным поставщиком вооружения», считает Гринлис.

Китай не против?

Тайер говорит, что Москва вынуждена выступать против любой изоляции, связанной с санкциями, и укреплять отношения с Вьетнамом – давним стратегическим партнером России – для развития своих отношений с регионом в целом. Однако Лаос, по его словам, это «всего лишь один маленький штрих в общей картине».

По словам Гринлиса, российское укрепление в регионе пока что находится в зародыше, однако с геополитической точки зрения всех беспокоят отношения между Москвой и Пекином.

Пока что Китай не жаловался на российские попытки закрепиться в традиционной вотчине Пекина. Более того, Китай может выиграть от потенциальных продаж оружия странам, которым США отказываются продавать вооружение из-за нарушений прав человека. Аналитики считают, что это может привести к усилению альянса Пекина и Москвы в ЮВА.

«Если это приведет к усилению противостояния между Востоком и Западом, это может стать проблемой для региона», — считает Гринлис.

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