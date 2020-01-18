Эксперты Роспотребнадзора: Соблюдение 9 правил снижает опасность сотового телефона

Эксперты Роспотребнадзора считают, что соблюдение 9 правил снижает опасность сотового телефона. Исследования ученых показали зависимость частоты онкологических заболеваний от нахождения в районах с высоким уровнем электромагнитных полей.

По мнению специалистов, беседа по мобильному телефону не должна длиться больше 2 минут, промежуток времени между ними следует выдержать не менее четверти часа. Необходимо запомнить, а при необходимости научить ребенка правильно держать аппарат за нижнюю часть в вертикальном положении, причем на расстоянии в пределах слышимости. Отодвигая трубку от головы даже на один сантиметр, человек понижает мощность излучения в четыре раза. При недостатках слуха полезно включать громкую связь. В момент вызова уровень электромагнитных лучей максимальный,а после соединения он значительно снижается. Именно тогда нужно подносить трубку к уху. Следует, считают специалисты Роспотребнадзора, ограничить игры ребенка на современном гаджете. Даже такая деталь, как очки в металлической оправе может увеличить интенсивность излучения, поэтому проще обезопасить себя и снять их на время разговора.

О предостережении не класть сотовый рядом с постелью знают уже многие, тем не менее, используя функцию будильника, часто забывают об этом. Не рекомендуется держать мобильный телефон в нагрудном кармане или в брюках, особенно вредно это во время поездки в метро, так как пропадающий сигнал заставляет технику работать на максимуме. Руководитель департамента экоэкспертизы Катерина Веселова призывает пользователей ради собственного здоровья прислушаться к советам специалистов. Кроме того, она советует обратить внимание на наличие устройств сотовой связи в непосредственной близости от жилища, а в случае повышения уровня электромагнитных полей в квартире, требовать их переноса на безопасное расстояние.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Ученые выяснили, что боль в нижней части спины возникает из-за превращения мягкого хряща в кость, напоминающую обычный сыр. При оптимальном раскладе хрящи обязаны быть мягкими и гибкими, так как их главной задачей остается защита позвонков. Как известно, с болями в нижней части спины ежедневно сталкиваются тысячи людей. Исследователи предположили, что неприятные ощущения вызваны превращением хрящей […]