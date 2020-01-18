Мнение: В России началась борьба с бедностью: на какие выплаты можно рассчитывать

Январское Послание президента Путина Федеральному собранию оставило смешанное впечатление. С одной стороны, намеченные политические перемены вызывают к себе закономерные вопросы. С другой стороны, предложенную главой государства социальную программу можно только поприветствовать. Какие же меры по борьбе с бедностью и выправлению демографической ситуации власть намерена реализовать?

Прежде всего, стоит для объективности картины сравнить, как обстоят дела с поддержкой рождаемости за рубежом в самых благополучных странах мира, с которыми нас принято сравнивать.

Как ни странно, самыми «скаредными» являются в этом вопросе Соединенные Штаты Америки. Родившим женщинам не положены ни декрет по уходу за ребенком, ни детские пособия, ни «маткапитал». В самом лучшем случае, адресная поддержка может быть оказана особо нуждающейся семье в виде продуктов или медицинской помощи. Всем остальным полагается решать свои проблемы самостоятельно, без оглядки на самое демократическое в мире государство.

Самыми щедрыми являются Объединенные Арабские Эмираты. Еще до свадьбы счастливые граждане ОАЭ, решившие пожениться, могут получить беспроцентный кредит в размере 20 тысяч долларов каждый, который гасится после рождения ребенка. При пополнении семьи государство дарит родителям виллу и перечисляет на их счет круглую сумму от 50 до 200 тысяч долларов. К слову, стать гражданином ОАЭ практически нереально.

Европа находится где-то между этими крайностями. Например, в Великобритании декретный отпуск всего полгода, детские пособия – 20 фунтов в неделю на первого ребенка, на последующих они уменьшаются уже на треть. В Швеции с ее «скандинавским социализмом» ежемесячно на ребенка платят по 110 евро, на второго и последующих детей эта сумма возрастает на 15 евро соответственно. Негусто, но зато платят до 18 лет. В ФРГ срок декрета составляет 3 года, а размер пособия – 67% от зарплаты за предыдущий год работы. Особо ценится мигрантами правило, что по 200 евро в месяц на ребенка могут получать даже те женщины, которые не работали.

В Швейцарии декрет составляет только 4 месяца, в период которого мать получает среднюю заработную плату за последние полтора года. В дальнейшем поддержка составляет всего 180 евро в месяц, что не слишком щедро, учитывая среднюю зарплату в стране на уровне в 4500 евро. В Израиле родившая женщина может претендовать только на 3 месяца отпуска по уходу за ребенком, при этом пособие меньше прожиточного минимума.

Получается, картина везде разная, но в целом видно, что, кроме ОАЭ, даже самые развитые страны не слишком балуют своих граждан. Для России, по сей день не выбравшейся из «демографической ямы», по кальке переносить иностранный опыт не целесообразно. Ну, разве что, внедрение опыта Объединенных Арабских Эмиратов можно было бы поприветствовать. Что же поможет нашей стране выправить демографическую ситуацию и начать решать проблему бедности?

По официальным данным, за чертой бедности у нас находится свыше 19 миллионов человек. Таковыми ранее считались те, у кого доход был ниже МРОТ, но теперь критерии подсчета изменены, вероятно, чтобы «выправить» статистику. Большая часть этих людей, от 70% до 80%, это семьи с детьми. Предложения президента Путина могут значительно улучшить их положение. Так, увеличение периода действия пособия с трех до семи лет, когда дети идут в школу, это правильный шаг. Экономист Владимир Назаров считает, что этим не должно ограничиться:

Скорее всего, нам придется расширять пособия на детей и дальше – условно для детей от 7 до 10 лет, а потом и до 18 лет. Но надо посмотреть, как сработает текущее предложение.

Идея накормить всех детей в школе горячим бесплатным питанием тоже хорошо, но уже сейчас эксперты говорят о необходимости дифференцировать эту форму поддержки, сделав ее более адресной. Задача тонкая, поскольку надо это сделать так, чтобы дети из малообеспеченных семей не чувствовали себя на каком-то «особом» положении по отношению к сверстникам.

Также надо поприветствовать идею продлить программу материнского капитала и увеличение размеров суммы выплат за рождение детей. Большим подспорьем для молодых малообеспеченных семей будет возможность получить средства, которые можно использовать на улучшение жилищных условий, уже после рождения первого ребенка. Сумма немаленькая – 466 тысяч рублей. За рождение второго ребенка – уже 616 тысяч рублей. А если в российской семье, чей доход ниже прожиточного минимума на человека, родится третий ребенок, государство возьмет на себя половину расходов на приобретение жилья. Добавьте к этому ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте до трех лет в размере около 11 тысяч рублей (зависит от прожиточного минимума в отдельно взятом регионе), а также пятитысячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, которые через год, вероятнее всего, будут повышены в 2 раза.

По сути дела, это мягкое вливание средств в экономику, стимулирующее спрос на товары в России, при этом не оказывающее негативного влияния на инфляцию. Сэкономленные на оплате жилья деньги пойдут на приобретение других товаров.

В общем, данную социальную программу можно только поддержать. Но надо помнить, что одними только средствами борьбы с бедностью и депопуляцией страну на ноги не поставить. Необходимо ее комплексное экономическое развитие, рост реальных доходов населения. Будем надеяться, что накопленные в ФНБ средства пойдут на внутренние проекты, сделав их драйверами постепенного роста.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/158055.html

Источник: Теория элит

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Последнее: Январское Послание президента Путина Федеральному собранию оставило смешанное впечатление. С одной стороны, намеченные политические перемены вызывают к себе закономерные вопросы. С другой стороны, предложенную главой государства социальную программу можно только поприветствовать. Какие же меры по борьбе с бедностью и выправлению демографической ситуации власть намерена реализовать? Прежде всего, стоит для объективности картины сравнить, как обстоят дела […]