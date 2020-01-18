Шенгенские визы могут аннулировать за несоблюдение правил въезда

С января текущего года начали действовать нововведения в визовый кодекс Евросоюза. Теперь шенгенские визы аннулируются за несоблюдение правил въезда.

Эксперты выяснили, что случаи депортации распространились еще во время рождественских праздников. В то же время они успокоили любителей путешествий тем, что въезд в страну по визе, полученной от другого государства, возможен. Только для этого понадобится документ, который подтверждает, что человек больше времени проведет в последней.

Однократные разрешения начали выдавать как раз под сроки путешествия, если лицо впервые направляется в Европу или давно не посещало шенгенскую зону. Ранее даже при указанных условиях желающие получали визу на 6 месяцев, о чем пояснил директор «Ларкоса» Владимир Ларионов.

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Последнее: С января текущего года начали действовать нововведения в визовый кодекс Евросоюза. Теперь шенгенские визы аннулируются за несоблюдение правил въезда. Эксперты выяснили, что случаи депортации распространились еще во время рождественских праздников. В то же время они успокоили любителей путешествий тем, что въезд в страну по визе, полученной от другого государства, возможен. Только для этого понадобится документ, […]