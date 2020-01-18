Кристина Асмус рассказала о мужском увлечении: «Сейчас мне точно прилетит»

18.01.2020, 20:21, Разное

Кристина Асмус пояснила поклонникам в Instagram несколько неизвестных о себе фактов. В список также попало мужское увлечение актрисы.
Выяснилось, что супруга Гарика Харламова любит открывать бутылки с шампанским и всегда берет на себя инициативу, когда появляется случай. «И больше даже открыть хочу, чем выпить», — поделилась Асмус и добавила, что боится, когда этим делом занимается кто-то другой. Каждый раз в такой ситуации артистка отворачивается и переживает, что может пострадать. По словам знаменитости, ее пугает отсутствие контроля, даже незначительное. В качестве примера звезда «Интернов» привела обогреватель, который предоставляют в отеле, когда ей холодно. Жена шоумена рассказала, что боится оставлять его на ночь включенным.

Как сказала Кристина Асмус, иногда она кусает свои щеки зубами изнутри, а еще не любит, когда слова заменяют смайлами. Оказалось, что актриса верит в приметы. Покидая дом, она всегда смотрит в зеркало. Артистка не считает себя экономной, о чем свидетельствует ситуация с чисткой картофеля. Знаменитость отметила, что после нее из кожуры можно сделать еще целое пюре.



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