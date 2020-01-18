Эксперты: Флагманский смартфон Oppo с необычным дизайном может оказаться лучше Samsung Galaxy S20 в одном важном аспекте

По информации зарубежных инсайдеров, смартфон Oppo Find X2, внешность которого уже сейчас считается одной из самых необычных на рынке, может обзавестись экраном с разрешением 3168 х 1440 точек с поддержкой 120-герцового режима. Более того, владельцы смогут сами выбрать необходимую частоту – на 60 или вышеназванные 120 Гц.

Таким образом, это намёк на слухи, согласно которым, устройства Samsung Galaxy S20 обзаведутся 120-герцовым режимом исключительно при разрешении Full HD. Впрочем, у информаторов южнокорейского бренда нет каких-либо упоминаний о данном режиме. В целом Samsung пока не оглашает все подробности о своём девайсе, но эксперты уже сейчас уверяют, что Oppo Find X2 лучше Galaxy S20 в плане дисплея.

В дисплее новинки появится отверстие в левом верхнем углу для фронтальной камеры, хотя в патентных изображениях оно располагается немного по-другому. В любом случае вся информация о девайсе будет раскрыта ближе к релизу, который состоится уже в ближайшее время.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: С января текущего года начали действовать нововведения в визовый кодекс Евросоюза. Теперь шенгенские визы аннулируются за несоблюдение правил въезда. Эксперты выяснили, что случаи депортации распространились еще во время рождественских праздников. В то же время они успокоили любителей путешествий тем, что въезд в страну по визе, полученной от другого государства, возможен. Только для этого понадобится документ, […]