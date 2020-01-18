Разумков: Мы рассчитывали на парламентских выборах на чуть меньшее количество, порядка 229–235 депутатов

Партия «Слуга народа» расчитывала на меньшее количество мандатов в Верховной Раде по итогам парламентских выборов. Об этом рассказал спикер Верховной Рады, ранее глава партии Дмитрий Разумков в эфире программы основателя издания «ГОРДОН» «В гостях у Дмитрия Гордона».

На вопрос, мог ли он представить, что в Раду пройдет столько депутатов от «Слуги народа», Разумков ответил: «Да».

«Справедливости ради надо сказать, что мы рассчитывали на чуть меньшее количество, порядка 229–235 депутатов. И, наверное, на другую расстановку сил в плане списочников и мажоритарщиков. Я думал, что будет чуть больше списочников и чуть меньше мажоритарщиков. Произошло немножко по-другому. Но результат превысил ожидания», – сказал политик.

Разумков: С Богданом рабочие отношения. Мы часто друг с другом не соглашаемся, назовем это так. Но драк с ним не было. Читайте полную версию интервью

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля 2019 года. Выборы прошли по смешанной системе: половина депутатов избиралась по пропорциональному принципу, предусматривающему закрытые партийные списки и пятипроцентный проходной барьер, вторая половина – по мажоритарному. В парламент избрали 225 депутатов по спискам и 199 в мажоритарных округах (26 округов находятся на оккупированной Россией территории, там выборы не проходили).

3 августа Центризбирком объявил окончательные результаты выборов в Раду по партийным спискам, в парламент прошли пять партий: «Слуга народа» набрала 43,16%, партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 13,05%, «Батьківщина» – 8,18%, «Европейская солидарность» – 8,10%, партия «Голос» – 5,82%.

29 августа Верховная Рада IX созыва начала работу.

Сейчас фракция «Слуги народа» в Раде насчитывает 247 народных депутатов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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