«Тяжело завязывать шнурки»: беременная Милла Йовович ответила на русском подписчице в Instagram

К примеру, вчера Милла призналась, что последние недели для нее настоящее испытание.

Для тех из вас, кто еще не знает, я собираюсь родить третьего ребенка. И не перестаю быть благодарной за то, что смогла забеременеть, учитывая мой возраст. Но, боже, я уже готова родить! Осталось две недели до того момента, как мы поприветствуем нашего нового маленького человека, и каждая женщина, которая когда-либо рожала, знает, как последний месяц тяжел! —

написала Милла. А после упомянула и те неприятные изменения, которые смогли заметить папарацци неделей ранее.

У меня полностью слоновьи лодыжки, болит спина, болят бедра, я бегаю в туалет каждые 15 минут. А спать? Я забыла про это! Это так раздражает, потому что, если ребенок будет кричать, как наш старший, мы не сможем сомкнуть глаз в течение нескольких ближайших лет! Но как только я смогу снова потянуться, пойти в спортзал и даже просто надеть носки, не покраснев от усилий, я смогу справиться с чем угодно, — закончила ободряюще Йовович.

В соцсетях Миллу тут же поддержали мамы — настоящие и будущие — из числа подписчиц. Одна из них обратилась к актрисе на русском.

Простите, что по-русски)) Очень тяжело ходить в туалет и завязывать шнурки! — поделилась подписчица. И совершено неожиданно получила ответ от звезды — тоже на русском.

Да!!! Мне тоже! —

написала Милла.

Я вас так понимаю. У меня 41 неделя, а малыш все еще во мне. Я уже так устала, похожа на шар, — пожаловалась другая девушка.

Беднашка, —

посочувствовала ей, хоть и с ошибкой в написании, но все на том же русском Милла.

Напомним, о своей беременности Милла Йовович объявила в августе 2019 года.

Опять «залетела». После того как 13 недель назад я узнала, что беременна, у меня возникли смешанные чувства — от полной радости до ужаса. Из-за моего возраста и потери последней беременности я не хотела слишком привязываться к этому потенциальному ребенку. Это было не очень весело, и последние несколько месяцев мы жили как на иголках, ожидая результатов тестов и проводя большую часть времени в кабинетах врачей. Слава Богу, все благополучно! И мы узнали, что нас благословили девчушкой! В любом случае желаю мне и моему ребенку удачи! Я посылаю вам много любви и буду держать вас в курсе моих успехов! —

написала Йовович в соцсетях.

Прошлая беременность закончилась трагически: два года назад Милла, снимаясь за границей, сделала экстренный аборт после преждевременных родов.

Аборт — сложный эмоциональный момент для женщины. Я сама пережила эту экстренную операцию два года назад. На пятом месяце беременности на съемках в Восточной Европе у меня начались преждевременные роды. Я сказала, что хочу находиться в сознании на протяжении всей процедуры, и это было одно из ужаснейших воспоминаний в моей жизни. Я до сих пор вижу кошмары. Я была одинока и беспомощна. Когда я думаю, что некоторым женщинам приходится делать аборты в худших условиях, у меня внутри все сжимается. Тогда я сделала паузу в карьере, месяцами изолировала себя, занималась садоводством, питалась здоровой пищей, ходила в спортзал каждый день — лишь бы не принимать антидепрессанты. Слава богу, я нашла выход из своего личного ада, но вспоминая, что я пережила, могу сказать, что аборт — это худший кошмар. Ни одна женщина не захочет пройти через это. Но мы должны бороться, чтобы наши права сохранялись. Чтобы мы могли иметь право чувствовать себя в безопасности, переживая такие моменты,

— написала Милла на своей странице в социальной сети.

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