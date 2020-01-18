NASA подготовило первую группу астронавтов для полетов на Марс

В Космическом центре имени Линдона Джонсона (Хьюстюн, США) 10 января состоялся первый выпуск астронавтов, прошедших подготовку для полетов на Марс, сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

11 астронавтов NASA и двое астронавтов Канадского космического агентства (CSA), среди которых шесть женщин и семь мужчин, зачислены в резерв NASA. Впоследствии из этого резерва будет укомплектован экипаж для полетов на Луну и Марс.

Как отмечается на сайте NASA, команда была отобрана из 18 тыс. кандидатов, которые в 2018 году подали заявки на участие в программе.

Artemis Generation: Astronaut Graduation Day Our #NewAstronauts have officially graduated!Chosen from a record-setting pool of more than 18,000 applicants, our newest NASA Astronauts completed two years of basic training in spacewalking, robotics, T-38 jet proficiency, International Space Station systems and more. Now, they may be assigned to missions destined for our orbiting laboratory, the Moon, and ultimately, Mars. Watch 🎥: https://go.nasa.gov/35NW5fsRead 📰: https://go.nasa.gov/30bjVkk Posted by NASA — National Aeronautics and Space Administration on Pühapäev, 12. jaanuar 2020

Как пишет Business Forecast, почти треть заявок (около 6,5 тыс.) писали соискатели, которые не соответствовали требованиям NASA. «Многие люди заполняют аппликационную форму, чтобы получить отказ и повесить сообщение от NASA на стену», – отметил замдиректора центра NASA по обучению астронавтов и подготовке космических полетов Майкл Хесс.

Старт второго набора кандидатов для обучения по программе «Артемида» запланирован на весну 2020 года, подчеркнули в NASA. Отбором занимается комиссия Astronaut Rating Panel, в состав которой входят 49 астронавтов и менеджмент NASA.

В 2024 году NASA планирует совершить высадку на Луне, впервые с 1972 года, в рамках программы Artemis. К 2028-му аэрокосмическое агентство собирается обустроить стационарную базу на спутнике Земли, а до 2035-го, заявлял глава NASA Джеймс Брайденстайн, планируется высадка на Марсе.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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