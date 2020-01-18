Звезды сериала «Фитнес» Софья Зайка и Светлана Камынина подрались на съёмочной площадке

18.01.2020, 20:04, Разное

Скоро на экраны выйдет 3-й сезон популярного сериала «Фитнес». Недавно стало известно, что звезды проекта Софья Зайка и Светлана Камынина устроили драку на съёмочной площадке.
Актрисам пришлось всерьез заниматься боксом, чтобы сцены на экране выглядели настоящими. На этот раз их героини удивят фанатов «Фитнеса» реальными моментами спарринга. Съёмки этих эпизодов стали самыми трудными за всю историю проекта. Софья Зайка отметила, что раньше не боксировала, а теперь осознала, что данный вид спорта станет частью ее жизни. Она посетовала на то, что не использовала бокс, когда худела на 20 килограммов. Как сказала артистка, благодаря ему каждый может выплеснуть свои эмоции.

А вот звезда «Интернов» заявила, что бокс ей не подходит. Как отметила Светлана Камынина, она занимается йогой и пилоном. Одна из сцен особо запомнилась знаменитостям, поскольку для Зайки она завершилась болезненным ударом в скулу. Премьера очередного сезона «Фитнеса» состоится 10 февраля на канале «Супер».



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Последнее: Скоро на экраны выйдет 3-й сезон популярного сериала «Фитнес». Недавно стало известно, что звезды проекта Софья Зайка и Светлана Камынина устроили драку на съёмочной площадке. Актрисам пришлось всерьез заниматься боксом, чтобы сцены на экране выглядели настоящими. На этот раз их героини удивят фанатов «Фитнеса» реальными моментами спарринга. Съёмки этих эпизодов стали самыми трудными за всю […]

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