Поклонники оценили новый образ Ляйсан Утяшевой

Ляйсан Утяшева показала в Instagram свой новый образ. Поклонники положительно оценили изменения во внешности телеведущей.

На фото знаменитость запечатлена со своим мужем Павлом Волей. Однако фолловеры первым делом обратили внимание на новую стрижку кумира, поскольку Ляйсан Утяшева сделала себе каре. Данная смена образа является не первой – ранее спортсменка была блондинкой и рыжей. В комментариях многие поклонники высказались об имидже супруги комика. Некоторые отметили, что теперь она похожа на голливудскую актрису. По мнению других, гимнастка всегда выглядит великолепно.

Тем не менее, под постом звезды были и негативные отзывы. Часть подписчиков посоветовала Утяшевой обратиться за помощью к хорошему мастеру и спасти сожженные волосы. Об этом сообщает «Инфореактор».

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