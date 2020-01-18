Активисты «Весны» провели акцию в поддержку Руслана Шаведдинова в петербургском метро

Активисты движения «Весна» провели акцию в поддержку сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова в метро Петербурга. Об этом говорится на странице движения во «ВКонтакте».

«Сегодня в петербургском метро мы провели акцию, чтобы напомнить о Руслане Шаведдинове, насильно отправленном служить в армию на Новую Землю. В вагонах метро появились плакаты с критикой оператора связи Yota — соучастника похищения человека», — говорится в сообщении.

«Это правдивая реклама Yota. Они поучаствовали в незаконной спецоперации по отправке Руслана в секретную часть, где ему не дают говорить по телефону и получать письма. Силовики нарушили закон, призвав в армию человека, судящегося с военкоматом из-за непризывного диагноза. Мы против того, чтобы операторы способствовали похищению людей, и призываем всех не пользоваться услугами этого оператора», — написали активисты.

5 декабря стало известно, что Шаведдинова увезли проходить срочную службу на Новую Землю.

С Шаведдиновым не было связи почти сутки, после того как в понедельник вечером к нему домой пришли сотрудники органов, разодрав обивку входной двери и выпилив замок болгаркой. После этого Шаведдинова увезли в неизвестном направлении, в юридической помощи или звонке ему отказали.

Председатель коллегии адвокатов «Призывник» Андрей Чаплыгин рассказал, что Руслан был призван на военную службу, однако он «приостановил выполнение решения о призыве подачей иска в суд». «Если его попытаются отправить в войска, в отношении военкома можно возбуждать уголовное дело», — подчеркнул Чаплыгин.

В разговоре с The Insider он пояснил: «Основное нарушение в том, что военкомат до начала призыва должен был истребовать из поликлиники амбулаторную карту Руслана. Этого сделано не было. Поэтому Руслан обратился в суд с иском об оспаривании решения о призыве, тем самым приостановив выполнение решения».

То же самое сказал Алексей Навальный.

Позднее в распоряжении The Insider оказалась фотография, на которой видно, как отображается статус мобильного номера Шаведдинова в базе оператора Yota. Статус абонента указан как «активный», несмотря на то, что ранее Руслану не удалось связаться по телефону ни с кем в тот момент, когда в его квартиру ворвались силовики. При звонке на сотовый Руслана автоответчик сообщал: «обслуживание абонента временно приостановлено».

Сейчас при звонке на номер Руслана сообщается, что абонент находится не в сети. Также к номеру Шаведдинова прикреплена плашка с пометкой «о всех действиях по номеру сообщать в PR». По словам источника The Insider в Yota, он видит это впервые.

В пресс-службе Yota пообещали предоставить комментарий оператора, однако так этого и не сделали.

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Последнее: Активисты движения «Весна» провели акцию в поддержку сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова в метро Петербурга. Об этом говорится на странице движения во «ВКонтакте». «Сегодня в петербургском метро мы провели акцию, чтобы напомнить о Руслане Шаведдинове, насильно отправленном служить в армию на Новую Землю. В вагонах метро появились плакаты с критикой оператора связи Yota — соучастника похищения человека», — говорится […]