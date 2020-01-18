Мнение: Позвони офицеру оперативного командования «Юг»

Джокер ДНР выложил еще одну порцию документов утащенных из украинских штабов. На этот раз это фрагмент телефонной базы офицеров оперативного командования «Юг» с контактными телефонами и предложением позвонить.

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: Джокер ДНР выложил еще одну порцию документов утащенных из украинских штабов. На этот раз это фрагмент телефонной базы офицеров оперативного командования «Юг» с контактными телефонами и предложением позвонить. Источник: Colonel Cassad