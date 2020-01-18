CNN: Трамп эмоционально рассказал о последних минутах жизни Сулеймани

Президент Дональд Трамп во всех подробностях рассказал об атаке американских беспилотников на аэропорт Багдада, в результате которой погиб иранский военачальник Касем Сулеймани. Президент в минувшую пятницу выступил с речью на республиканском ужине по сбору средств на предвыборную кампанию. Об этом в субботу сообщил телеканал CNN, в распоряжении которого оказалась аудиозапись выступления главы государства.

Трамп эмоционально воспроизвел сцену ликвидации Сулеймани во всех подробностях: президент наблюдал за ходом атаки, находясь в Ситуационной комнате Белого дома.

Вчера вечером президент выступил с речью в бальном зале в принадлежащем ему клубе Мар-а-Лаго в Палм-Бич, Флорида, на мероприятии Республиканской партии. В ходе фандрайзера было собрано 10 млн долларов на кампанию по переизбранию Трампа в 2020 году и на нужды Национального комитета Республиканской партии

Журналистов на мероприятие не приглашали. CNN удалось получить аудиозапись выступления Трампа. Белый дом пока не комментировал сообщение телеканала.

Гибель Сулеймани 3 января в аэропорту Багдада побудила Иран нанести ответные ракетные удары против американских сил в Ираке несколько дней спустя, и чуть не привело к войне между двумя странами.

«Они вместе, сэр», — так, по словам Трампа, к нему обратились представители Пентагона. «Сэр, им осталось 2 минуты и 11 секунд. Никаких эмоций. 2 минуты и 11 секунд жизни, сэр. Они в автомобиле, они в бронированном автомобиле. Сэр, им осталось жить примерно одну минуту. 30 секунд. 10, 9, 8…», — рассказал президент.

«Затем неожиданно – удар. Их нет, сэр. Прекращение связи», — добавил Трамп.

«Я спросил, где этот человек? Это было последнее, что я от него слышал», — сказал президент.

Этот рассказ стал самым детальным описанием того, при каких обстоятельствах Трамп отдал приказ о проведении атаки беспилотников. Действия президента были раскритикованы некоторыми законодателями, так как ни сам Трамп, ни его советники не предоставили публичной информации в поддержку своих заявлений о том, что Сулеймани представлял непосредственную угрозу американской безопасности в регионе.

CNN уточняет, что во время записи президент не сказал о том, что Сулеймани представлял собой непосредственную угрозу. Трамп сказал, что Сулеймани «плохо говорил о нашей стране».

«Как долго мы должны слушать этот вздор? Сколько еще мы должны это слышать?», — сказал президент, согласно аудиозаписи.

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