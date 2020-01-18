VOAэкспресс 18 января 2020

Соглашение с Китаем

Торговый спор между США и Китаем — одна из главных экономических тем внешнеполитической повестки Вашингтона последних лет. В среду президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение, призванное смягчить экономические трения между двумя государствами.

Рубрика «Подробно» — о том, что означает новое торговое соглашение с КНР

Зал славы рок-н-ролла

На этой неделе Зал славы рок-н-ролла опубликовал имена музыкантов, которые пополнят список самых влиятельных деятелей музыкальной индустрии. В отличие от прошлого года, когда в почетный список были включены пять британских коллективов, в этот раз большинство лауреатов — американские музыканты. Кто все эти люди?

Викторина

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Стоп, где снято

«Хозяин побережья» — именно так называли это место в центре Лос-Анджелеса, где когда-то проходили самые громкие вечеринки для представителей американской элиты. Здесь проводились предвыборные кампании и церемонии вручения «Оскаров». Поговаривают, что тут его и придумали. В новом выпуске «Стоп, где снято» — отель Millenium Biltmore

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