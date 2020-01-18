Жительница Латвии возмутилась обилием русской речи в стране

Депутат латвийского парламента Александр Кирштейнс обратил внимание на запись в соцсети, где одна из его соотечественниц пожаловалась на русскоговорящего врача в Риге.

«Что это за кошмар? Почему в Болдерае, везде, куда я иду – и к врачам, и в другие места, – со мной говорят по-русски?» – написала женщина в соцсетях, уточнив, что обычно она здоровается и начинает беседу по-латышски, однако ей отвечают на русском. При этом она заявила, что такие ситуации вызывают у нее «недоумение», добавив, что раньше «такого не было», передает РИА «Новости».

Данное заявление сразу стали комментировать. «Дали понять, что время «гансов» (латышей) в Риге закончилось», – написал один из пользователей. Другой в качестве причины таких изменений назвал тот факт, что «латыши стали безропотнее». «Первое, что приходит в голову – это Центр государственного языка и не приведенное в порядок законодательство», – так же написали в комментариях.

Напомним, русский язык в Латвии имеет статус иностранного, однако родным его считают около 40% населения.

Ранее депутат Рижской думы Эва Мартужа предложила сделать общение с латышскими госслужащими и сотрудниками коммерческих компаний на русском языке платным, так как это равносильно найму переводчика.

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