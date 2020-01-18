Лариса Гузеева призналась, что хотела родить десяток детей

18.01.2020, 19:30, Разное

Лариса Гузеева разместила в Instagram новый пост, в котором рассказала, о чем больше всего жалеет. По словам телеведущей, она хотела родить десяток детей.
Знаменитость воспитала сына и дочь, но считает, что нужно было родить больше наследников для обретения полного счастья. Также Гузеева недовольна тем, что в течение жизни «растрачивала себя на пустое и недостойное». Как сказала российская сваха, она мало училась и не уделяла должного внимания своим родным. Лариса Андреевна заявила, что зря раздавала все предметы, которые могли бы стать приятными напоминаниями о радостных моментах.

Актриса сопроводила публикацию снимком дочери, которая примерила детское платье. Гузееву порадовало то, что наряд чудом сохранился, о чем сообщает Слово и Дело.



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