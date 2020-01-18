Сергей Шнуров посвятил возлюбленной романтическое стихотворение

Популярный певец Сергей Шнуров решил посвятить своей жене Ольге Абрамовой трогательный стих. Соответствующая публикация появилась на странице 46-летнего исполнителя в соцсети Instagram.

Как известно, несколько дней назад артист в компании супруги отправился на зарубежный курорт, откуда регулярно публикует свежие фотографии. На последнем снимке лидер группы «Ленинград» запечатлен в объятиях супруги. В подписи к публикации Шнуров в стихотворной форме признался ей в теплых чувствах.

Певец признался, что ему нравится время, проведенное с возлюбленной вместе. Кроме того, девушке удалось разбудить в нем страсть, поэтому на данный момент он очень счастлив. В комментариях интернет-пользователи восхитились творческим талантом Шнурова, а также пожелали паре идиллии и долгих лет совместной жизни. Публикация за считанные часа набрала почти 220 000 отметок «Мне нравится».

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