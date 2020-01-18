Рассекречен новый смартфон Huawei P40 Pro Premium Edition с пентакамерой

Дизайн нового мобильного гаджета компании Huawei в серии P40 Pro рассекретил широко известный в Сети инсайдер. Приставка двух букв PE говорит об элитной принадлежности мобильной техники.

Изменениям подвергся корпус из керамики и появился добавочный пятый сенсор камеры, расположенной на задней панели. Несмотря на упорные слухи о двух моделях, в серии будет три гаджета, отличающиеся количеством камер, причем последний P40 Pro Premium Edition с пятью камерами получит и новую оболочку. Как и предыдущий смартфон, он будет оснащен перископной оптикой с поддержкой 10-кратного оптического зума. Кроме того, новая модель получит основную камеру, сверхширокоугольную, макрообъектив и датчик ToF.

Сетевой информатор Evleaks намекнул, что презентация Huawei P40 состоится в конце марта 2020 года. Он исходил, очевидно, из сообщения представителей китайского производителя, сделанного ранее, что анонс флагмана намечен на этот месяц и пройдет в Париже. Представление прошлогодних лидеров также состоялось 26 марта, поэтому инсайдер Эван Бласс считает, что традиция не будет нарушена.

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