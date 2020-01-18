Эксперты составили ТОП-5 лучших кроссоверов за 1,5 млн рублей

Эксперты составили ТОП-5 кроссоверов, которые можно купить за 1,5 млн рублей. По информации журналистов, владельцы таких авто останутся довольны своим выбором.
Специалисты отметили Hyundai Creta, базовый вариант которого оснащен 2-литровым мотором с мощностью 149 лошадиных сил. Трансмиссия представителя SUV-сегмента оборудована АКПП, в наличии имеется полный привод. Средняя цена за машину составляет 1,3 млн рублей, однако можно выложить 1,45 млн и стать владельцем более «заряженной» модели с кожаными сидениями и системой климат-контроля.
Другим достойным экземпляром является KIA Sportage за 1,47 млн рублей. Автолюбители могут купить версию с 2-литровым двигателем, генерирующим 150 лошадиных сил, который работает в паре с 6-скоростной МКПП. В комплектации кроссовера имеется кондиционер и электростеклоподъемники. Тройку лидеров завершил Nissan Qashqai с ценником в 1,5 млн российских рублей. За эти деньги доступна сборка QE с 2-литровым мотором, мощностью 144 лошадиных сил.
Далее эксперты поместили в ТОП Suzuki Vitara, за него придется заплатить примерно 1,49 млн рублей. Эта стоимость представлена для комплектации GL+, оснащенной мотором на 1,6 литра, генерирующим 117 лошадиных сил. Кроссовер обладает колесными дисками на 16 дюймов, также имеется 7-дюймовый дисплей мультимедийной системы. На последнем месте оказался Renault Arkana за 1,5 млн рублей.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: С января текущего года начали действовать нововведения в визовый кодекс Евросоюза. Теперь шенгенские визы аннулируются за несоблюдение правил въезда. Эксперты выяснили, что случаи депортации распространились еще во время рождественских праздников. В то же время они успокоили любителей путешествий тем, что въезд в страну по визе, полученной от другого государства, возможен. Только для этого понадобится документ, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Как странно похоронили бабушку Екатерины Медичи / 7 января
- Глава Роскомнадзора зарегистрировался в Telegram. В России мессенджер пытаются заблокировать уже 1,5 года / 29 декабря
- Мнение: Как советские танкисты восстали из мертвых и угнали немецкий танк / 12 декабря
- Назван самый стильный мужчина в мире / 4 декабря
- «Купаемся голенькие»: народ разинул рот от отдыха певицы Елки с подругами / 13 января
- Эксперты: Широкое внедрение 5G сетей негативно отразится на безопасности провайдеров / 29 ноября
- В Крыму обнаружили тайник с оружием / 14 января
- «КВН» — КАК государственно ИДЕЯ? Зеленский в образе Президента — насмешка над всеми нами / 16 декабря