Эксперты составили ТОП-5 лучших кроссоверов за 1,5 млн рублей

18.01.2020, 19:21, Разное

Эксперты составили ТОП-5 кроссоверов, которые можно купить за 1,5 млн рублей. По информации журналистов, владельцы таких авто останутся довольны своим выбором.
Специалисты отметили Hyundai Creta, базовый вариант которого оснащен 2-литровым мотором с мощностью 149 лошадиных сил. Трансмиссия представителя SUV-сегмента оборудована АКПП, в наличии имеется полный привод. Средняя цена за машину составляет 1,3 млн рублей, однако можно выложить 1,45 млн и стать владельцем более «заряженной» модели с кожаными сидениями и системой климат-контроля.

Другим достойным экземпляром является KIA Sportage за 1,47 млн рублей. Автолюбители могут купить версию с 2-литровым двигателем, генерирующим 150 лошадиных сил, который работает в паре с 6-скоростной МКПП. В комплектации кроссовера имеется кондиционер и электростеклоподъемники. Тройку лидеров завершил Nissan Qashqai с ценником в 1,5 млн российских рублей. За эти деньги доступна сборка QE с 2-литровым мотором, мощностью 144 лошадиных сил.

Далее эксперты поместили в ТОП Suzuki Vitara, за него придется заплатить примерно 1,49 млн рублей. Эта стоимость представлена для комплектации GL+, оснащенной мотором на 1,6 литра, генерирующим 117 лошадиных сил. Кроссовер обладает колесными дисками на 16 дюймов, также имеется 7-дюймовый дисплей мультимедийной системы. На последнем месте оказался Renault Arkana за 1,5 млн рублей.



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